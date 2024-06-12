Начало третьего этапа гидравлических испытаний в Барнауле перенесли

Пока рабочие продолжают устранять повреждения, выявленные во время опрессовки В связи с большим объёмом работ по устранению повреждений, выявленных в ходе второго этапа опрессовки теплосетей, начало третьего этапа гидравлических испытаний в контуре М-31 (ТЭЦ-3) перенесли на сутки — до 14 июня.