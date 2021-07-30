Все о наших питомцах

20 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ирина ульянкина
    Да достали уже эти ублюдки,то наркотики распространяют,то воруют.Когда управу на них найдут???Полиция задержала...
  • Елена Бреслова
    2 года условно?! судья сдурел?! бумеранга небесного! где реальный срок уроду?!Читинец получил 2...
  • Елена Бреслова
    А помогать Ю.Шамарину власти и горожане не пробовали?! ах не стерилизуют, ах не вакцинируют, ах запах. Тысяча собак э...Вонь и большие кр...

Сторонник партии «Новые люди» защитил ребенка от стаи собак

Проблему бездомных собак предлагают решить на законодательном уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель, активист партии «Новые люди» Кирилл Пинчук спас маленькую девочку от стаи бездомных собак в Карпинске (Свердловская область).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх