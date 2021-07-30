Сторонник партии «Новые люди» защитил ребенка от стаи собак

Проблему бездомных собак предлагают решить на законодательном уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель, активист партии «Новые люди» Кирилл Пинчук спас маленькую девочку от стаи бездомных собак в Карпинске (Свердловская область).
Проблему бездомных собак предлагают решить на законодательном уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель, активист партии «Новые люди» Кирилл Пинчук спас маленькую девочку от стаи бездомных собак в Карпинске (Свердловская область).
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