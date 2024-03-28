Астрономы открыли 49 галактик за три часа

Четыре из 49 новых галактик, обнаруженных с помощью телескопа MeerKAT, показаны белыми контурами / © M Glowacki, L Albrow, T Reynolds, E Elson, E K Mahony, J R Allison Открытые галактики, о которых астрономы рассказали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, получили неофициальное обозначение 49ers — это отсылка к золотой лихорадке в Калифорнии 1849 года.