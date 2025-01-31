Главные новости 31 января:Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» прямым попаданием уничтожил пункт управления БпЛА и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской областиРасчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллеристов-десантников уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом … .
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