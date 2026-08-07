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Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»

Ханси Флик сыграл ключевую роль в решении «Барселоны» подписать Родри , сообщает Sport. Тренер лично попросил руководство клуба подписать полузащитника «Ман Сити», а затем сам позвонил Родри и подробно рассказал ему о спортивном проекте каталонцев.

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