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Daily Express: пластик может оказывать влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Daily Express: пластик может оказывать влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Группа ученых под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского университета Чанчэн Чжоу обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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