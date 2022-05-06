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Эстония закрыла генеральное консульство в Петербурге

Эстония закрыла генеральное консульство в Петербурге

Генеральное консульство Эстонии в Петербурге, а также представительство в Пскове закрыты с 5 мая. Обратиться за консульскими услугами или помощью можно в посольство в Москве или загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Петербурге.

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