Эстония закрыла генеральное консульство в Петербурге

Генеральное консульство Эстонии в Петербурге, а также представительство в Пскове закрыты с 5 мая. Обратиться за консульскими услугами или помощью можно в посольство в Москве или загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Петербурге.
Генеральное консульство Эстонии в Петербурге, а также представительство в Пскове закрыты с 5 мая. Обратиться за консульскими услугами или помощью можно в посольство в Москве или загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Петербурге.
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