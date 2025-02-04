Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде

Участника программы "Время героев", кавалера двух орденов Мужества Николая Сергиенко назначили на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, сообщается на сайте программы.
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