Газета Труд

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«Общага» на хлипком фундаменте

«Общага» на хлипком фундаменте

Минуя кинопрокат, сразу на трех интернет-платформах появился фильм «Общага». Это режиссерский дебют оператора Романа Васьянова, снимавшего не только в России («Охота на пиранью», «Стиляги», «Одесса»), но и в Голливуде («Отряд самоубийц», «Ярость»).

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