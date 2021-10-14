«Общага» на хлипком фундаменте

Минуя кинопрокат, сразу на трех интернет-платформах появился фильм «Общага». Это режиссерский дебют оператора Романа Васьянова, снимавшего не только в России («Охота на пиранью», «Стиляги», «Одесса»), но и в Голливуде («Отряд самоубийц», «Ярость»).