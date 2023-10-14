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Sukhoi Superjet-100 аварийно сел во Владивостоке из-за проблем с двигателем

Sukhoi Superjet-100 аварийно сел во Владивостоке из-за проблем с двигателем

Российскому самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за сломанного двигателя. Инцидент произошел с бортом Владивосток — Чита авиакомпании «Якутия», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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