В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью.Полицейские департамент Литвы подтвердил информацию об атаках посольства России в Вильнюсе.
Русские дипломаты в Литве две ночи подряд подвергаются атакам
Комментарии
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Вера Голубь
Укро-помойки у Российских посольств в Прибалтике практически под охраной, а кто бутылки с зажигательной смесью бросил, не заметили и "выясняют". И прямо ни одной камеры рядом с посольством, которое обязаны охранять! Лицемерное государство поощряющее терроризм...
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20 час.
Eduard
А что там русских нет рожи разбить укропам и крестьянам оккупантам кем являются литовские дебилы?
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17 час.
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