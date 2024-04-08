Русские дипломаты в Литве две ночи подряд подвергаются атакам

Вера Голубь

Укро-помойки у Российских посольств в Прибалтике практически под охраной, а кто бутылки с зажигательной смесью бросил, не заметили и "выясняют". И прямо ни одной камеры рядом с посольством, которое обязаны охранять! Лицемерное государство поощряющее терроризм...