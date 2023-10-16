Полковник назвал сильнейший истребитель: Русские превзошли всех

Су-57 можно считать наиболее эффективным образцом самолёта-истребителя. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин.
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