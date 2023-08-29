29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне прошло испытание первой советской атомной бомбы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне прошло испытание первой советской атомной бомбы.
Свежие комментарии