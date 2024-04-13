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Трупный запах «подснежников». Брошенные ВСУ «двухсотые» стали разлагаться

Трупный запах «подснежников». Брошенные ВСУ «двухсотые» стали разлагаться

На линии боевого соприкосновения сейчас стоит нестерпимая вонь — при температуре свыше +20 градусов стали разлагаться остатки трупов солдат ВСУ, которые бросили на поле боя, не позаботившись об их эвакуации.

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Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Харанит сатанов /шейтанов/ в свешенной земле запрещено !
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
... не надо их жалеть, эти существа были с оружием в помойных лапах и стреляли в НАШИХ БРАТЬЕВ, направивший оружие против РОССИИ должен быть утилизирован...
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2 час.

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