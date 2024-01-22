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Дело о нарушении авторских прав вернули на дополнительное расследование

Дело о нарушении авторских прав вернули на дополнительное расследование

Как стало известно “Ъ”, Хорошевский суд прекратил слушания по делу о нарушении авторских прав на российский коммуникационный сервер CommuniGate Pro, услугами которого пользуются многие компании и госорганы.

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