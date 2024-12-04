Запуск прямых авиарейсов из Калмыкии в Санкт-Петербург планируется в 2025 году

Самолеты также могут начать летать в Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Калмыкия рассматривает возможность запуска прямых авиарейсов в Санкт-Петербург и другие города России, сообщает ТАСС.