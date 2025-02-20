Трамп: сотрудничество с Путиным по ядерному разоружению было успешным

Американский лидер Дональд Трамп напомнил о результативном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным в вопросе денуклеаризации, подчеркнув, что этот опыт дает основания рассчитывать на дальнейший прогресс.
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