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Три разных амплуа! Кабо продемонстрировала работу стилистов над подбором образа

Три разных амплуа! Кабо продемонстрировала работу стилистов над подбором образа

Ольга Кабо признается, что сейчас полностью погружена в работу, чему очень рада. Во время очередного съемочного дня актриса записала на телефон, как над ее внешностью орудуют стилисты, меняя образы так быстро, как сменяются картинки в калейдоскопе.

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