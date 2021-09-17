Три разных амплуа! Кабо продемонстрировала работу стилистов над подбором образа

Ольга Кабо признается, что сейчас полностью погружена в работу, чему очень рада. Во время очередного съемочного дня актриса записала на телефон, как над ее внешностью орудуют стилисты, меняя образы так быстро, как сменяются картинки в калейдоскопе.
Ольга Кабо признается, что сейчас полностью погружена в работу, чему очень рада. Во время очередного съемочного дня актриса записала на телефон, как над ее внешностью орудуют стилисты, меняя образы так быстро, как сменяются картинки в калейдоскопе.
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