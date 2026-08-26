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Утро.ru

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Боня прилюдно обругала дочь во время шопинга

Боня прилюдно обругала дочь во время шопинга

Очередной поход по магазинам обернулся для Виктории Бони серьезной ссорой с 14-летней дочерью. Телезвезда пришла в ярость, когда Анджелина вместо браслета за оговоренные 600 евро выбрала украшение стоимостью 1,5 тысячи евро и не предупредила мать о цене до самого момента оплаты.

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