Боня прилюдно обругала дочь во время шопинга

Очередной поход по магазинам обернулся для Виктории Бони серьезной ссорой с 14-летней дочерью. Телезвезда пришла в ярость, когда Анджелина вместо браслета за оговоренные 600 евро выбрала украшение стоимостью 1,5 тысячи евро и не предупредила мать о цене до самого момента оплаты.