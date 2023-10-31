Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ШАЦЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАЦАТелеведущий Михаил Шац* довольно давно стал придерживаться оппозиционных взглядов.
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