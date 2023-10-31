Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коваль
    Жестокие!Ведь пропадет,чай,без " кормушки"- то...Или,как Познер и Ургант,вдруг ощутят в себе неожиданный прилив любви...Плюющему в Россию...
  • Александр Глущенко
    …Центральная комиссия референдума СССР установила: По Союзу ССР в целом: В списки граждан, имеющих право участвоват...На Западе назвали...
  • Александр Глущенко
    НАрод был "ЗА" сохрание союза .. по всем респуликам .. Это было всего-то 30 лет назад, помнят все..На Западе назвали...

Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех

Взвывшего на чужбине Михаила Шаца* подняли на смех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ШАЦЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ШАЦАТелеведущий Михаил Шац* довольно давно стал придерживаться оппозиционных взглядов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх