ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2027 году на уровне 10,5-12,5%

В 2028 году ключевая ставка снизится до 8-9%, а в 2029 году — до 7,5-8,5%. Ожидается, что инфляция в 2026 году составит 6-7%, а в последующие годы — 4%.
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