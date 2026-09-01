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Копеечка - Объявления Донбасса

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Гараж 28кв.м кооператив "Автомобилист-2" Заперевальная в Донецке - 600 000 руб

Гараж 28кв.м кооператив "Автомобилист-2" Заперевальная в Донецке - 600 000 руб

Продам гараж, сухой, не протекает. На крыше рубероид. Со смотровой ямой переходящей в подвал. Свет имеется.

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