«Пугачеву назвали в честь меня», — дочь Киркорова дерзнула в сторону Примадонны

Алла-Виктория неустанно доказывает свое остроумие на просторах социальных сетей. С тех пор как девочка начала вести собственный блог, многие поклонники заимели возможность пообщаться с дочуркой Киркорова лично, ведь она часто отвечает на комментарии, при этом, не стесняется ставить на место тех, кто переходит всяческие грани в общении.