Премьер Индии Моди призвал страны G20 найти мирное решение конфликта на Украине

Страны G20 должны искать мирное решение для завершения конфликта на Украине. К этому в ходе сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность» призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии