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Премьер Индии Моди призвал страны G20 найти мирное решение конфликта на Украине

Премьер Индии Моди призвал страны G20 найти мирное решение конфликта на Украине

Страны G20 должны искать мирное решение для завершения конфликта на Украине. К этому в ходе сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность» призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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