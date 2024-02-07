Собянин: Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города

Предпринимательство Москвы успешно справилось с вызовами прошлых лет В своем личном блоге на персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал как поддержка города помогает развиваться предпринимательству.
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