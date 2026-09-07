Кушнер поведал о разработке «мирного пакета» в США по Украине

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о заметном сдвиге в переговорах между Россией и Украиной.
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