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Российский рынок продолжит снижение вслед за нефтью

Российский рынок продолжит снижение вслед за нефтью

Внешний фон утром четверга складывается негативным для рынка акций РФ. Нефтьдешевеет примерно на 1%. Западные индексы завершили торги предыдущего дня в минусе, сегодня фьючерсы на американские биржевые индикаторы сумели выйти в "зеленую" зону.

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