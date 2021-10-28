Российский рынок продолжит снижение вслед за нефтью

Внешний фон утром четверга складывается негативным для рынка акций РФ. Нефтьдешевеет примерно на 1%. Западные индексы завершили торги предыдущего дня в минусе, сегодня фьючерсы на американские биржевые индикаторы сумели выйти в "зеленую" зону.