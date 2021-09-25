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Китай сделал первое заявление по факту нового военного союза против него

Китай сделал первое заявление по факту нового военного союза против него

    Пекин выступил резко против нового оборонного соглашения, которое подписали США, Великобритания и Австралия (AUKUS).

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Liudmila Kosteley
Да здесь каждому нормальному человеку ясно, для чего ОНИ это сделали.Новый Союз. В НАТО все не могут войти, кто им нужен .., как пёс цепной, сами-то они воевать не хотят, а послать придурков, в виде наших бывших, пообещав им членство в одном из блоков. Там и устав новый. Могут и Казахстан с Киргизией присоединить против Китая и РФ. Что там Эрдоган "копошится", чтобы затянуть страны Азии (бывшие наши) тоже против КНР, Афганистан. Там я чувствую заговор ещё тот, а то бы Байдена уже сняли с Президентов. А он напакастил США (а может так и задумано) и уйдёт оставив ИО (сам сказал женщину). Этот новый союз, или старый НАТО и РФ хотят оторвать от КНР. Вообщем серьёзно взялись за КНР, РФ и Иран.Ну к весне ждите в самом расцвете этот союз. А пока будут силы набирать. "Чёрную массу", они же все с Англии выходцы.Им самим воевать не охото.А на Украине 15-20 миллионов наскребут и женщин призовут. Афганистан, возможно Индия, Грузия, Казахстан итд. Миллионые армии сделают. Хотя вооружение и современное, люди всё равно нужны. Полгода им достаточно. Но и России надо быть начеку. Кто знает, может это ОНИ против нас всё готовят.
Борис Осипов
1001 китайское предупреждение...
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