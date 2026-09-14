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Иркутск Сегодня

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20-летний житель Братского района получил 2 года принудительных работ за продажу чужих банковских карт

В Братском районе осудили молодого человека, который втянул своих знакомых в схему мошенников. Он оформлял на них банковские карты и отправлял в другой регион, за что получал деньги.

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