Тайтай Вашингтон примет участие в драфте НБА

Разыгрывающий Университета Кентуки Тайтай Вашингтон (20 лет, 191 см) выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2022 года, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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