NYT: Трамп не полетел на катарском Boeing из-за отсутствия защиты от ракет

Подаренный президенту США королевской семьей Катара борт Air Force One не обладает полным набором систем для защиты от ракет, из-за чего Дональду Трампу пришлось возвращаться с саммита НАТО на своем старом самолете.
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