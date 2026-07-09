Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

NYT: Трамп не полетел на катарском Boeing из-за отсутствия защиты от ракет

NYT: Трамп не полетел на катарском Boeing из-за отсутствия защиты от ракет

Подаренный президенту США королевской семьей Катара борт Air Force One не обладает полным набором систем для защиты от ракет, из-за чего Дональду Трампу пришлось возвращаться с саммита НАТО на своем старом самолете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии