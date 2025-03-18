Солнце приготовило метеопатам сегодня тяжёлый день

Солнце приготовило метеопатам сегодня тяжёлый деньСогласно информации, предоставленной специалистами из Института космических исследований и Физического института Российской академии наук, уровень солнечной активности сегодня поднялся до отметки «оранжевого».
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