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В Красногвардейском районе сгорел двухэтажный дом с пристройкой

В Красногвардейском районе сгорел двухэтажный дом с пристройкой

Ликвидация возгорания заняла у пожарных более пяти часов. Воскресной ночью, 5 февраля, в СНТ Лесное Красногвардейского района Санкт-Петербурга пожар охватил частный дом, сообщает AllNW.

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