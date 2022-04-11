«Клипперс» 11-й раз подряд завершили регулярку с положительным балансом. Это самая продолжительная действующая серия в НБА

«Клипперс» в воскресенье выиграли у «Оклахомы» со счетом 138:88 и 11-й раз подряд завершили регулярный чемпионат с положительным балансом побед и поражений – 42:40.
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