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«Клипперс» 11-й раз подряд завершили регулярку с положительным балансом. Это самая продолжительная действующая серия в НБА

«Клипперс» в воскресенье выиграли у «Оклахомы» со счетом 138:88 и 11-й раз подряд завершили регулярный чемпионат с положительным балансом побед и поражений – 42:40.

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