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Пресс-конференция ДНПиМС «Анонс мероприятий летнего сезона»

Пресс-конференция ДНПиМС «Анонс мероприятий летнего сезона»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции ДНПиМС «Анонс мероприятий летнего сезона» В четверг, 22 мая 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Анонс мероприятий летнего сезона».

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