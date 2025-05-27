Пресс-конференция ДНПиМС «Анонс мероприятий летнего сезона»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции ДНПиМС «Анонс мероприятий летнего сезона» В четверг, 22 мая 2025 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Анонс мероприятий летнего сезона».