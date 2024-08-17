ФК "Спартак" рано утром не смог победить в Хабаровске

Один из самых ранних матчей в своей истории провели сегодня футболисты тамбовского «Спартака». На искусственное поле стадиона «Энергия» на матч со «СКА-Хабаровск 2» красно-белые вышли в 7 часов по московскому времени.
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