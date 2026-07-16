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Царьград

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Популярный миф о здоровье алкоголиков оказался смертельно опасным

Популярный миф о здоровье алкоголиков оказался смертельно опасным

Мнение о том, что зависимые не страдают болезнями сердца, оказалось опасным заблуждением.Кардиолог Тамаз Гаглошвили опроверг широко известный миф о том, что спиртное якобы помогает сохранять сосуды чистыми.

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