Популярный миф о здоровье алкоголиков оказался смертельно опасным

Мнение о том, что зависимые не страдают болезнями сердца, оказалось опасным заблуждением.Кардиолог Тамаз Гаглошвили опроверг широко известный миф о том, что спиртное якобы помогает сохранять сосуды чистыми.
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