Avito: продажи Google Pixel выросли на 37% в третьем квартале 2024 года

Продажи смартфонов в России в третьем квартале 2024 года выросли на 4% по сравнению с предыдущим. Продажи новых смартфонов увеличились на 16%, в то время как продажи устройств в ресейле остались на том же уровне.
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