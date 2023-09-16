Закон, порядок, государство

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Лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов рассказал лидеру Северной Кореи и Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.

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