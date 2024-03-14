ИА Новороссия. Фото: мвд.рф Столкновение между уроженцами Армении, Дагестана и Чечни произошло в кафе "Эпоха".
"Эпоха" раздора: армяне устроили сражение с кавказцами в Москве, есть раненые
Комментарии
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Владимир Соловьев
ЖАЛКО ДЕПУТАТОВ ТАМ НЕ БЫЛО.
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1 час.
тимур чагалидзе
Скоро будет, как пендостане. Глава РПЦ будет извиняться перед чебуреками и целовать их сланцы...пистедз! Дожили!
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14 мин.
Алексей Григорьев
Как приезжали они в нашу страну, так и будут приезжать. Как вели себя, так и будут вести. И ничего не изменится, пока не изменится политика по отношению к мигрантам. Как вести себя с ними? Да по примеру таких стран Аравийского полуострова, как Оман, Катар и ОАЭ.
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13 мин.
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