"Эпоха" раздора: армяне устроили сражение с кавказцами в Москве, есть раненые

Алексей Григорьев

Как приезжали они в нашу страну, так и будут приезжать. Как вели себя, так и будут вести. И ничего не изменится, пока не изменится политика по отношению к мигрантам. Как вести себя с ними? Да по примеру таких стран Аравийского полуострова, как Оман, Катар и ОАЭ.