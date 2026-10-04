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Царьград

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Река Тула в Новосибирске позеленела из-за проверки теплосетей

Река Тула в Новосибирске позеленела из-за проверки теплосетей

В реке Туле в районе жилмассива Станиславского вода окрасилась в зелёный цвет из-за плановой проверки тепловых сетей, при которой в трубопроводы добавляют специальный краситель для обнаружения утечек и незаконных подключений.

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