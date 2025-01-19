Физики нашли новое квантовое состояние материи — противоточную сверхтекучесть

В 1930-х годах физики открыли в жидком гелии явление сверхтекучести — оказалось, что в особом состоянии гелий мог перемещаться без трения, проникать через тонкие капилляры и «переползать» через стенки колб.
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