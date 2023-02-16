В Хабаровске полицейские задержали пятерых работников автосервиса, подозреваемых в хищении порядка 3,5 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали пятерых жителей краевого центра.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали пятерых жителей краевого центра.
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