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Британия и ФРГ хотят заключить оборонное соглашение к концу года

Британия и ФРГ хотят заключить оборонное соглашение к концу года

Лондон и Берлин рассчитывают завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве предстоящей осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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