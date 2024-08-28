Британия и ФРГ хотят заключить оборонное соглашение к концу года

Лондон и Берлин рассчитывают завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве предстоящей осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии