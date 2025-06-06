В Адыгее на базе оздоровительного лагеря прошел праздник дорожной безопасности для детей из Херсонской области

В детском оздоровительном лагере «Лань», расположенном в Майкопском районе республики, сотрудниками Госавтоинспекции, совместно со специалистами Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности», организовано детское профилактическое мероприятие по изучению Правил дорожного движения.
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