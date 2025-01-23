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Более 100 тыс. человек посетили кинопарк «Москино» с начала года

Более 100 тыс. человек посетили кинопарк «Москино» с начала года

Более 100 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» с начала года. За это время гости 30 тысяч раз прокатились на тюбинговой горке и более 10 тысяч раз — на арендованных коньках, а фильмы в кинотеатре «Москино кинопарк» посмотрели почти семь тысяч человек.

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