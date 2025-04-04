Гренландский народ хочет получить независимость от Дании – Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что гренландский народ желает получить независимость от Дании, а отношения этого острова с США можно будет обсуждать после отделения от датского королевства.
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