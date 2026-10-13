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Спорт Уик-Энд

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Радимов похвалил Педро и пожурил «балбеса» из «Зенита», который командной целостностью очень впечатлил эксперта

Радимов похвалил Педро и пожурил «балбеса» из «Зенита», который командной целостностью очень впечатлил эксперта

Бывший полузащитник «Зенита», эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов поделился мнением о том, что петербуржцы преодолели стартовую нестабильность и «поймали» свою игру.

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