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Какой сегодня церковный праздник: 26 марта 2024 года принято вспоминать святителя Никифора Исповедника

Какой сегодня церковный праздник: 26 марта 2024 года принято вспоминать святителя Никифора Исповедника

Какой сегодня церковный праздник: 26 марта 2024 года принято вспоминать святителя Никифора Исповедника Юлия СкворцоваСреди восточных христиан часто возникает вопрос о том, какой церковный праздник принято отмечать в данный день.

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