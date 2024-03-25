Какой сегодня церковный праздник: 26 марта 2024 года принято вспоминать святителя Никифора Исповедника Юлия СкворцоваСреди восточных христиан часто возникает вопрос о том, какой церковный праздник принято отмечать в данный день.
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