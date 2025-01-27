Гладков предложил запретить школьникам учиться в вузах за фейки об армии

Чиновник таким образом предлагает усилить профилактику правонарушений.фото: belregion.ruГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с предложением запретить обучение в государственных вузах и ссузах тем школьникам, которые попались на совершении преступлений.
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